2019-01-15T17:11:24+03:00
Происшествия

После внезапной смерти дагестанского школьника проверяют лицей Махачкалы

Врачи опоздали с лечением мальчика от менингита
Евгения СОКОРЕВА
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В Махачале после гибели 13-летнего Абакара Гаджиясулова от менингококковой инфекции республиканский Роспотребнадзор проверяет лицей №30, в которой он учился.

В ведомстве говорят, что школьник пришел в первый учебный день после зимних каникул и уже на следующий день почувствовал себя плохо, а вскоре скончался.

Из-за происшествия на 10 дней в заведении ввели карантин с дополнительной обработкой помещения. Всех родителей учащихся предупредили о риске со срочной необходимостью провести профилактику среди детей.

У учеников также взяли анализы.

Напомним, школьник умер 11 января из-за опоздания с лечением. Медики частной клиники Махачкалы вместо опасной инфекционной болезни поставили мальчику геморрагический васкулит. Когда ребенок не смог ходить, его экстренно отвезли на реанимобиле Республиканский центр инфекционных болезней. Из-за упущенного времени спасти пациента врачи не смогли.

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