2019-01-15T18:03:40+03:00
Происшествия

79-летняя ставропольчанка не позволила обмануть себя мошенникам

Благодаря ее ответственности мошенников уже ищут
Антон Шаповалов
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В Ставрополе неизвестные лица пытались обманом вытянуть из пенсионерки деньги. Позвонив ей и представившись полицейским, один из злоумышленников сказал, что ее внук находится в отделении и ему грозит уголовный срок. Чтобы свести на нет дело, они требовали 150 тысяч рублей.

Однако пожилая женщина не растерялась и, бросив трубку, позвонила родственнику, который якобы пребывал под стражей. Когда выяснилось, что все в порядке, она передала номер мошенников полиции.

Как отмечает пенсионерка, она поступила так потому, что была осведомлена об уловках телефонных злоумышленников. Тем более, участковый неоднократно предупреждал бабушку об опасности.

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