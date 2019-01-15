Полицейские нашли участников поножовщины в Пятигорске

СЕГОДНЯ 19:00 2019-01-15T19:01:18+03:00

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После изучения записи с жестокой дракой у бургерной в Пятигорске и опроса очевидцев полицейские нашли участников потасовки.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края, по случаю происшествия завели уголовное дело по статье "хулиганство".

- В результате принятых мер сотрудниками полиции установлены личности участников драки. В настоящее время полицейские проводят ряд следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, - сказали в ведомстве.

Напомним, кадры с поножовщиной появились в сети накануне. На них видно, как компания парней налетела на юношу у входа в бургерную. Его били ножом в тело и ногами по голове. Запись не для слабонервных. Полицейские нам рассказали в день опубликования ролика, что в городской отдел к ним никто не обращался, поэтому искать участников придется по видео.

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