На Ставрополье в ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-16T08:47:22+03:00

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Три человека пострадали в результате автоаварии в Минераловодском городском округе.

По предварительной версии ГИБДД Ставропольского края, вечером 15 января водитель автомашины «Опель Антара» в тумане не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля «Фольксваген Пассат» и врезался в него.

В ближайшую больницу медиками экстренно были доставлены 22-летний водитель и два 17-летних пассажира автомашины «Опель» (все жители Кировского городского округа), у пострадавших серьезные ранения – переломы позвоночника, черепно-мозговые травмы. Двое находятся в реанимации. Всем оказывают помощь медики.

Выяснилось, что водитель «Опеля» за последние два года десять раз штрафовался за то, что превышал скорость. Водитель автомобиля «Фольксваген», к счастью, в ДТП не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка, назначены экспертизы, степень ответственности участников будет установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.