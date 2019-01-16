2019-01-16T09:08:40+03:00
Общество

На Ставрополье начала масштабная проверка газового оборудования в квартирах

Михаил ЮЖНЫЙ
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После того как произошли страшные трагедии со взрывами бывтового газа в городах Магнитогорск и Шахты, власти Ставрополья решили исключить возможность подобной трагедии.

Провести внеочередную проверку газового оборудования в многоэтажных домах Ставропольского края приказал лично губернатор региона Владимир Владимиров.

Инспекция по проверке газового оборудования в регионе пройдёт до 1 июня нынешнего года в три этапа. До 1 марта газовики, сотрудники регионального управения МЧС и представители различных администраций обойдут квартиры наиболее проблемных абонентов.

Затем до окончательного завершения отопительного сезона газовиков и проверяющих увидят хозяева квартир с индивидуальным отоплением. Третий этап охватит всех остальных жителей Ставропольского края.

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