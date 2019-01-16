В Минводах возбуждено уголовное дело против директора школы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-16T11:25:49+03:00

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В Минеральных Водах возбуждено уголовное дело против директора школы №7 города, подозреваемой в получении взятки.

- По данным следствия, в ноябре 2018 года женщина предложила технику школы, которого должны были уволить из-за окончания срока трудового договора, за взятку в 28,5 тысяч рублей принять его на аналогичную должность сразу после увольнения, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю.

Мужчина, с которого требовали взятку, обратился в полицию. В конце декабря 2018 года директор в своем служебном кабинете получила от мужчины, действовавшего по договоренности со следователями, ранее оговоренное вознаграждение. Директор была задержана.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.