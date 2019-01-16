Дагестанские энергетики оперативно восстановили электроснабжение 55 населенных пунктов, нарушенное непогодой

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-16T12:09:53+03:00

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Сегодня, 16 января 2019 г., в связи с резким усилением ветра до 20-25 м/сек в в горных районах Дагестана отмечались массовые отключения электроэнергии в сети 6-10 кВ.

По состоянию на 09:00 мск в зоне ответственности АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети») были обесточены 27 фидеров, 691 трансформаторные подстанции, 124 населенных пункта. Отключенная мощность – 45 МВт. Частично без электроснабжения оставались населенные пункты Акушинского, Ботлихского, Буйнакского, Гергебильского, Левашинского, Цумадинского, Шамильского районов.

Благодаря оперативным и слаженным действиям энергетиков уже к 11:00 мск введено в работу 10 фидеров и 275 трансформаторных подстанций. Электроснабжение восстановлено в 55 населенных пунктах.

Дагестанскими энергетиками мобилизовано для проведения ремонтных работ 20 бригад в количестве 36 человек – на участках работают специалисты районных электрических сетей, в зоне ответственности которых и произошли технологические нарушения. Задействовано 20 единиц техники.

В связи с массовыми нарушениями электроснабжения решением Штаба с 09:15 мск в зоне ответственности АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети») введён особый режим работы.