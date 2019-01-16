Аналитики: в Ставрополе жить комфортнее, чем в Краснодаре, Ростове и Москве

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-16T13:01:34+03:00

К таким выводам пришли после оценки городов России по 12 критериям

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После опроса местного населения с изучением городов России по 12 параметрам аналитики заявили, что в Ставрополе жить комфортнее, чем в "миллиониках" Краснодаре, Ростове и Москве с Санкт-Питербургом.

Как рассказала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевой столицы, Ставрополь вошел в топ-20 этого рейтинга.

- Согласно исследованию, экология, дружелюбность соседей, работа ЖКХ, магазинов, дороги и уровень шума жителей краевого центра устраивает больше, чем москвичей. Что касается Питера, то Ставрополь вырвался вперед по чистоте, дружелюбности соседей, экологии, комфортности жизни с детьми, работе коммунальных служб, безопасности, состоянию дорог и тишине, - добавили в ведомстве. - А лидера рейтинга по сумме набранных баллов, Анапу, Ставрополь обогнал по развитости инфраструктуры для детей со средней оценкой 7,3 из 10 возможных.

В целом оценивали комфортность городов России по следующим критериям: безопасности, чистоте, экологии, тишине, соотношению доходов и стоимости жизни, дорогам, соседям, работе общественного транспорта, коммунальных служб, развитости инфраструктуры для детей, магазинов и рынков, доступности спорта и отдыха.