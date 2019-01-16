2019-01-16T13:01:34+03:00
Общество

Аналитики: в Ставрополе жить комфортнее, чем в Краснодаре, Ростове и Москве

К таким выводам пришли после оценки городов России по 12 критериям
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
На фото: Тифлисские ворота СтаврополяНа фото: Тифлисские ворота СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

После опроса местного населения с изучением городов России по 12 параметрам аналитики заявили, что в Ставрополе жить комфортнее, чем в "миллиониках" Краснодаре, Ростове и Москве с Санкт-Питербургом.

Как рассказала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевой столицы, Ставрополь вошел в топ-20 этого рейтинга.

- Согласно исследованию, экология, дружелюбность соседей, работа ЖКХ, магазинов, дороги и уровень шума жителей краевого центра устраивает больше, чем москвичей. Что касается Питера, то Ставрополь вырвался вперед по чистоте, дружелюбности соседей, экологии, комфортности жизни с детьми, работе коммунальных служб, безопасности, состоянию дорог и тишине, - добавили в ведомстве. - А лидера рейтинга по сумме набранных баллов, Анапу, Ставрополь обогнал по развитости инфраструктуры для детей со средней оценкой 7,3 из 10 возможных.

В целом оценивали комфортность городов России по следующим критериям: безопасности, чистоте, экологии, тишине, соотношению доходов и стоимости жизни, дорогам, соседям, работе общественного транспорта, коммунальных служб, развитости инфраструктуры для детей, магазинов и рынков, доступности спорта и отдыха.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты
Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре
В Ессентуках строится новый ясли-сад
В «Гармонии» построили новый детсад
В ставропольский музей привезли настоящий танк
Дагестанские энергетики оперативно восстановили электроснабжение 55 населенных пунктов, нарушенное непогодой
В Минводах возбуждено уголовное дело против директора школы
В Чечне авария с "Газелью" унесла жизни троих человек
На Ставрополье начала масштабная проверка газового оборудования в квартирах
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека
Полицейские нашли участников поножовщины в Пятигорске
79-летняя ставропольчанка не позволила обмануть себя мошенникам
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
После внезапной смерти дагестанского школьника проверяют лицей Махачкалы
В Дагестане ликвидировали три подпольных оружейных завода
В Ессентуках утвердили календарь событийных мероприятий края
Поклонники теории плоской Земли нашли место силы в «Гармонии»
На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей
В КЧР будут судить сотрудника ФСИНа за наезд на мать и двух детей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов
Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских
На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год