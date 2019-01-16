В ставропольский музей привезли настоящий танк

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-16T13:11:11+03:00

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14 января в одном из районов Ставрополя появился танк. Тяжелая боевая машина была установлена на специальный постамент в музее военной техники "Патриот", который расположился поблизости от комплекса "Россия — Моя история".

Танк Т-80 стал пятым экспонатом в новом музее. На нем нельзя прокатиться и он не стреляет, но организаторы экспозиции пообещали установить рядом с каждым экспонатом интерактивные стенды, которые позволят это сделать.

Планируется, что на одной площадке будет представлено 14 единиц военной техники, в том числе и вертолет МИ-8.