В «Гармонии» построили новый детсад

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-16T14:02:44+03:00

В этом году в жилом районе близ Ставрополя появятся еще одно образовательное учреждение для дошколят и школа

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В жилом районе «Гармония» завершено строительство детского сада. Рассчитан он на 280 мест. Это двухэтажное здание общей площадью почти 6,7 тысячи квадратных метров. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории.

В этом году будет сдан и второй детский сад, который за свой счет возводит Строительная группа «Третий Рим». Там также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. В этом году в жилом районе «Гармония» будет сдана в эксплуатацию и средняя школа.

Накануне губернатор Ставрополья посетил с рабочим визитом возводимое учебное заведение, оценив качество материалов и самого строительства корпусов школы.

Современная инфраструктура, доступные цены, разнообразие представленных форматов жилья все больше привлекают в жилой район «Гармония» молодые семьи из Ставрополя, которые предпочитают жить «на земле» и приобретают таунхаусы и флэтхаусы с земельными участками.

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