В Ессентуках строится новый ясли-сад

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-16T14:34:46+03:00

Детсад, который строят в микрорайоне Северный-2, рассчитан на 160 мест

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В микрорайоне Северный-2 ведется строительство детского сада на 160 мест для обеспечения детей растущего микрорайона дошкольным образованием.

Строительные бригады используют благоприятные погодные условия. Сегодня на стадии завершения заливка фундамента, с февраля начнут возводить стены. На строительной площадке работает более полусотни рабочих и 6 единиц техники.

По словам подрядчика, все материалы для проведения общестроительных работ имеются. На строительство детского сада выделены 154 млн рублей, это средства из федерального, краевого и местного бюджетов. Детский сад рассчитан на 1 ясельные и 7 обычных групп. В ясельную группу будут приняты 60 малышей от 1,5 до 3 лет. В новом садике предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, комната преподавателей, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, медицинский кабинет, свой пищеблок и столовая, прачечная, актовый зал и бассейн.

Территория нового сада в микрорайоне Северный-2 занимает около 1 гектара, на нем расположатся 3 двухэтажных блока, прогулочная и зеленые зоны. Строительство детского сада в новом микрорайоне позволит решить задачу, поставленную президентом Российской Федерации, - обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. Также объект обеспечит работой примерно 40 педагогов.

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