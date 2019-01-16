2019-01-16T15:10:39+03:00
Происшествия

Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре

Малышка не смогла выбраться из горящего здания
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе выясняют причины гибели маленького ребенка в пожаре. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошла 15 января нынешнего года.

Пламя вспыхнуло в одном из садовых домиков, где проживала семья из пяти человек. Пожар начался с возгорания расширительного бака. Муж с женой с двумя маленькими детьми смогли выбраться из горящего дома, а их 9-летняя дочь задохнулась от угарного газа и скончалась на месте происшествия. Помочь ей медики уже не смогли.

По факту трагедии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты
В Ессентуках строится новый ясли-сад
В «Гармонии» построили новый детсад
В ставропольский музей привезли настоящий танк
Аналитики: в Ставрополе жить комфортнее, чем в Краснодаре, Ростове и Москве
Дагестанские энергетики оперативно восстановили электроснабжение 55 населенных пунктов, нарушенное непогодой
В Минводах возбуждено уголовное дело против директора школы
В Чечне авария с "Газелью" унесла жизни троих человек
На Ставрополье начала масштабная проверка газового оборудования в квартирах
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека
Полицейские нашли участников поножовщины в Пятигорске
79-летняя ставропольчанка не позволила обмануть себя мошенникам
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
После внезапной смерти дагестанского школьника проверяют лицей Махачкалы
В Дагестане ликвидировали три подпольных оружейных завода
В Ессентуках утвердили календарь событийных мероприятий края
Поклонники теории плоской Земли нашли место силы в «Гармонии»
На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей
В КЧР будут судить сотрудника ФСИНа за наезд на мать и двух детей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов
Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских
На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год