Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре
В Ставрополе выясняют причины гибели маленького ребенка в пожаре. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошла 15 января нынешнего года.
Пламя вспыхнуло в одном из садовых домиков, где проживала семья из пяти человек. Пожар начался с возгорания расширительного бака. Муж с женой с двумя маленькими детьми смогли выбраться из горящего дома, а их 9-летняя дочь задохнулась от угарного газа и скончалась на месте происшествия. Помочь ей медики уже не смогли.
По факту трагедии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»