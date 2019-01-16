Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-16T15:10:39+03:00

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В Ставрополе выясняют причины гибели маленького ребенка в пожаре. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, трагедия произошла 15 января нынешнего года.

Пламя вспыхнуло в одном из садовых домиков, где проживала семья из пяти человек. Пожар начался с возгорания расширительного бака. Муж с женой с двумя маленькими детьми смогли выбраться из горящего дома, а их 9-летняя дочь задохнулась от угарного газа и скончалась на месте происшествия. Помочь ей медики уже не смогли.

По факту трагедии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.