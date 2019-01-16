2019-01-16T16:06:13+03:00
Общество

Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты

Из-за непогоды в республике введен особый режим работы
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Энергетики - в полной готовности!Энергетики - в полной готовности!
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Специалисты АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в ГК «Россети»), задействовав максимально возможные силы и ресурсы, к 15.00 вернули электроэнергию потребителям 124 населенных пунктов республики.

Напомним, 16 января с 9 утра в связи с резким усилением ветра до 20 - 25 м/с в горных районах происходили массовые отключения электроэнергии в сети 6-10 кВ. Первоначально от непогоды пострадали 27 фидеров, 691 ТП в 124 населенных пунктах. Однако после устранения повреждений в распределительных сетях энергетики ежечасно вводили в строй энергообъекты - запитывали воздушные линии и трансформаторные подстанции.

В работах были задействованы 36 бригад -72 человека с 20 единицами техники. На территории Республики Дагестан решением Штаба АО «Дагестанская сетевая компания» введен особый режим работы, который сохранится до улучшения погодных условий. Энергетики продолжают находиться в полной готовности к устранению возможных нарушений электроснабжения.

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