Социальное жилье в Ессентуках получило высокую оценку выездной комиссии

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-16T16:32:58+03:00

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В гости к сиротам, которые получили квартиры в новостройках города, приехала выездная комиссия из Ставрополя.

- Наша цель - напрямую узнать у людей о возможных проблемах, сложностях, к примеру, в текущих ремонтах, содержании общедомового имущества, взаимодействии с управляющими компаниями, оплатой за соцнайм, - объяснила Галина Богданова, заместитель министра имущественных отношений СК.

Инспекционных объектов в Ессентуках было два. Оба комплекса в рамках программы заселены детьми-сиротами. На улице Королева Алексей Марков с семьей живет уже третий год. 37 квадратных метров с индивидуальным отоплением и ремонтом устраивают хозяев полностью, а мелкие недочеты по дому оперативно устранены. У Виктории Кищук квартира на улице Урицкого. Девушка пока живет одна и с 2016 года находит только положительные стороны от новой собственности, даже размер квартплаты приятно радует. Комиссия поставила высокую оценку сданному жилью в Ессентуках.

Подобные выездные приемы станут регулярными во всех городах края, отметили проверяющие. Все поступающие жалобы и предложения в рабочем порядке будут аккумулироваться, делиться на группы и решаться на местах. Такая совместная работа профильного министерства, имущественного фонда и муниципалитетов поможет оперативно реагировать на проблемы детей-сирот. Социальное жилье в Ессентуках получают не только воспитанники местного детского дома, но и очередники со всех районов края.