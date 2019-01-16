Чеченка извинилась за попытку помочь сыну, который живет во Франции
Жительница Чечни решила помочь своему сыну, который живет во Франции, и попыталась передать ему справку, подтверждающую его избиение местными силовиками.
Кхокха Вадаева уже извинилась перед всеми жителями республики за свое поведение в эфире ЧГТРК "Грозный". Уроженка Ачхой-Мартана рассказала, что сын хотел улучшить свои жилищные условия и съехать из общежития, но для этого ему нужна была поддельная медицинская справка о побоях.
Документ удалось купить, но его перехватили еще до отправки во Францию. Сейчас полицейские ищут людей, причастных к его изготовлению.
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