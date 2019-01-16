В Ессентуках полицейские ищут исчезнувшего пенсионера

СЕГОДНЯ 19:51 2019-01-16T19:51:39+03:00

Мужчина ушел из дома еще 25 декабря прошлого года

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В Ессентуках ищут пропавшего без вести мужчину. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, 64-летний Александр Бурацкий перестал выходить на связь с родственниками еще 25 декабря прошлого года.

Об исчезновении мужчины полицейским рассказала его сестра. Она написала заявление о пропаже и рассказала, что ее брат и раньше периодически уходил из дома.

Сейчас сотрудники МВД занимаются поиском ставропольца. Его фотография есть у всех патрульных.

Всех, кто что-либо знает какой-либо о местонахождении о Александра Бурацкого, просят незамедлительно сообщить в ОМВД России по городу Ессентуки по телефонам 02, 8 (87934) 6-16-01.