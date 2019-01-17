2019-01-17T08:34:18+03:00
Общество

Елена Исимбаева откроет в Ставрополе спортивный праздник для детей-сирот

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Cпортивный праздник для детей-сирот впервые пройдёт в Ставрополе 19-20 января этого года в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). В нём примут участие полторы сотни детей из десяти различных детских домов региона.

В течение двух дней дети выявят лучшего в выполнении спортивных норм ГТО, на танцевальной площадке и в художественном мастерстве. Всем участникам соренований организаторы покажут документальную ленту «Сила победителей» с участием параолимпийского чемпиона Романа Петушкова и олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной, а также вручат памятные подарки.

Сильнейшие дети по итогам проведенных соревнований получат памятные медали и ценные подарки из рук знаменитой спортсменки Елены Исинбаевой и олимпийских чемпионов из Ставропольского края.

- Две лучшие команды примут участие в межрегиональном празднике в Волгограде в сентябре, информирует пресс-служба министерства образования Ставропольского края.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуках полицейские ищут исчезнувшего пенсионера
Чеченка извинилась за попытку помочь сыну, который живет во Франции
Социальное жилье в Ессентуках получило высокую оценку выездной комиссии
Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты
Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре
В Ессентуках строится новый ясли-сад
В «Гармонии» построили новый детсад
В ставропольский музей привезли настоящий танк
Аналитики: в Ставрополе жить комфортнее, чем в Краснодаре, Ростове и Москве
Дагестанские энергетики оперативно восстановили электроснабжение 55 населенных пунктов, нарушенное непогодой
В Минводах возбуждено уголовное дело против директора школы
В Чечне авария с "Газелью" унесла жизни троих человек
На Ставрополье начала масштабная проверка газового оборудования в квартирах
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека
Полицейские нашли участников поножовщины в Пятигорске
79-летняя ставропольчанка не позволила обмануть себя мошенникам
ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования ипотеки в России
После внезапной смерти дагестанского школьника проверяют лицей Махачкалы
В Дагестане ликвидировали три подпольных оружейных завода
В Ессентуках утвердили календарь событийных мероприятий края
Поклонники теории плоской Земли нашли место силы в «Гармонии»
На дороги Ингушетии потратят 550 млн рублей
В КЧР будут судить сотрудника ФСИНа за наезд на мать и двух детей
В крещенскую ночь в Ессентуках зажгут большой костер
Дагестанский таможенник попал под суд за контрабанду люксовых авто на 120 миллионов
Ставрополец в изоляторе попытался избить себя, а ударил полицейских
На ессентукском озере в разгаре работы по санитарной обрезке и омоложению деревьев
Ставрополец убил любовницу за измену в Новый год