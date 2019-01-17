Елена Исимбаева откроет в Ставрополе спортивный праздник для детей-сирот

СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-17T08:34:18+03:00

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Cпортивный праздник для детей-сирот впервые пройдёт в Ставрополе 19-20 января этого года в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). В нём примут участие полторы сотни детей из десяти различных детских домов региона.

В течение двух дней дети выявят лучшего в выполнении спортивных норм ГТО, на танцевальной площадке и в художественном мастерстве. Всем участникам соренований организаторы покажут документальную ленту «Сила победителей» с участием параолимпийского чемпиона Романа Петушкова и олимпийской чемпионки Ольги Брусникиной, а также вручат памятные подарки.

Сильнейшие дети по итогам проведенных соревнований получат памятные медали и ценные подарки из рук знаменитой спортсменки Елены Исинбаевой и олимпийских чемпионов из Ставропольского края.

- Две лучшие команды примут участие в межрегиональном празднике в Волгограде в сентябре, информирует пресс-служба министерства образования Ставропольского края.