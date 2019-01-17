2019-01-17T09:16:33+03:00
Происшествия

В Пятигорске таксист сбил школьницу и скрылся

Его нашла полиция
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Пятигорске водитель скрылся с места ЧП, сбив ребенка.

По предварительной версии, 16 января около 17 часов 30 минут на улице 1-ая Бульварная воддитель наехал на девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

После ДТП, со слов пострадавшей, водитель остановился, посадил ребенка в попутный автомобиль, чтобы он отвез девочку в больницу, а сам отправился доставить клиента по заранее заданному маршруту. В травмпункте 14-летней девочке был поставлен диагноз «перелом голени», о происшествии врачи сразу же сообщили в полицию.

Стражи порядка начали розыск нарушителя и отыскали его. Сбившим ребенка оказался 33-летний житель Ессентуков. Теперь ему грозит лишение прав и уголовное дело. В момент автоаварии водитель был трезв, за последние два года имеет несколько задолженностей по штрафам.

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