2019-01-17T09:48:08+03:00
Общество

Стала известна главная ставропольская площадка для крещенских купаний

За омовением там будут следить спасатели
Евгения СОКОРЕВА
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В краевой столице Ставрополья главным местом для крещенских купаний стала купель на "Холодном роднике". Бассейн оборудован перилами со ступеньками для безопасного погружения. Кроме того, как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации Ставрополя, воду в купели дополнительно очистят в соответствии требованиям санитарной безопасности.

- В Крещенскую ночь на «Холодном роднике» установят палатки для обогрева и переодевания и будут бесплатно раздавать горячий чай. Там же организуют дежурство спасательных постов, бригад скорой помощи, полиции и казачества, - добавили в ведомстве.

Кстати, окунаться на Крещение надо уметь! Лучше ознакомьтесь с правилами безопасного для здоровья омовения в нашем материале.

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