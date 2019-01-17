Губернатор уволил замминистра ЖКХ Сергея Бычкова

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-17T10:03:22+03:00

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В связи с возбуждением уголовного дела замминистр ЖКХ Ставрополья Сергей Бычков лишился должности. Чиновник попал под следствие накануне за превышение полномочий в должности главы Благодарного в 2017 году. В этот же день губернатор принял решение уволить Сергея Тимофеевича.

Об это Владимир Владимиров рассказал у себя в аккаунте в Инстаграме.

- Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Благодарненского городского округа Бычкова. До недавнего времени он занимал должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Нарушения, о которых говорит следствие, связаны с муниципальным периодом его работы. После того, как появилась информация о возбуждении дела, у меня состоялся разговор с Бычковым, по итогам которого он был уволен, - написал Владимиров.

Напомним, под следствие Сергей Тимофеевич попал за обман в 2017 году на должности главы Благодарного. Он озеленил сквер у больницы за счет бизнесмена. Коммерсант понес ущерб в 120 тысяч рублей.