Летевший в Минводы рейс срочно вернулся в Норильск

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-17T10:17:47+03:00

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Пассажирский самолет, направлявшийся из Норильска в Минеральные воды с пересадкой в Москве, экстренно вернулся в пункт отправления. Рейс принадлежит авиакомпании "Нордстар", чьи пилоты приняли решение развернуть борт после срабатывания датчика задымления.

Сейчас авиадиспетчеры устанавливают, был ли это сбой в системе или Boeing 737-800 пришлось сбить с курса из-за проделки пассажира. От летевших, кстати, никаких жалоб на запах дыма не поступало.

Самолет вылетел из Норильска в 7:44 утра по местному времени. Сигнал о задымлении поступил на пульт в 8:09 часов. Этим рейсом летели 118 пассажиров.

Всех отправили в Санкт-Петербург, а оттуда в Москву и Минводы.

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