2019-01-17T10:32:02+03:00
Общество

Пьяный ставрополец покатался на чужой иномарке

Водитель привлек внимание полиции слишком медленной ездой [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Ставропольские полицейские поймали пьяного водителя в Туркменском районе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, силовиков удивил автомобиль, который очень медленно ехал по краю проезжей части.

Полицейские остановили машину и увидели, что ее водитель пьян. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя. Примечательно, что владелец иномарки находился на пассажирском сидении.

Оказалось, что друзья вместе выпивали, а потом решили прокатиться на заправку. Чтобы не потерять права, владелец машины посадил за руль своего друга. Только вот теперь судебное разбирательство ждет их обоих. Приятелям грозит до 2 лет лишения водительских прав и денежный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Пьяный водитель на Ставрополье.

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