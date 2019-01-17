Ставрополец убил свою жену, приревновав ее к таксисту
В Георгиевске местный житель подозревается в убийстве своей жены из ревности. Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
По данным следствия, 14 января мужчина приревновал свою 38-летнюю жену, от которой у него было трое детей, к таксисту, подвозившему ее домой с работы. Между супругами возникла крупная ссора, в которой мужчина ножом ударил жену в живот.
От полученной травмы женщина умерла через непродолжительное время, когда ее везли врачи в больницу.
Сейчас убийца жены заключен под стражу. Оставшиеся без попечения трое детей отправлены под опеку. Также следствием допрошены свидетели, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд важных судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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