Ставропольский слесарь застрелил начальника из-за придирок

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-17T11:15:43+03:00

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В Кочубеевском районе Ставропольского края завели уголовное дело против местного жителя, уроженца села Заветного. Его подозревают в убийстве своего начальника, оба они были по профессии слесарями.

По материал следствия, 15 января этого года коллеги поссорились из-за трудовых разногласий. Мотивом стало то, что один слесарь считал, что его руководитель слишком придирается к нему и вообще относится предвзято.

После того, как рабочий день кончился, подчиненный пришел к дому начальника, взяв охотничье оружие. Он позвал обидчика на улицу и, когда тот вышел, выстрелил в него дважды. Раненый скончался в больнице.

Убийцу задержали и допросили правоохранители. Специалисты провели проверку: осмотрели место преступления, обыскали дом обвиняемого. Его осудят по 105 статье УК (“убийство”)