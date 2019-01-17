2019-01-17T11:49:22+03:00
Происшествия

На Ставрополье умер ребенок из-за халатности матери

Погибшей было девять лет
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 17 января в Кировском районе Ставрополья загорелся частный дом. Как выяснилось позже, взрослые топили печь на отработанном масле, и оно, капнув на огонь, усилило его пламя.

Мужчина вывел жену с тремя детьми, старшей было только девять лет, младшей - меньше года. Он вернулся в дом, чтобы потушить огонь, и вылил воду. Однако пламя еще больше разбушевалось.

Мать с грудничком ушла к соседям, чтобы ребенок не замерз, но оставила двух других девочек на улице. Те, не зная, что происходит, вернулись в свою комнату.

Когда пожар охватил весь дом, мужчина спохватился и начал искать дочерей. Замкнутых пламенем в своей комнате, их нашли и стали выбивать стену топором. В итоге удалось спасти только четырехлетнюю Вику, ее старшая сестра Катя умерла от угарного газа.

- По факту гибли несовершеннолетней в пожаре начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - говорят в пресс-службе краевого управления СК России.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольский слесарь застрелил начальника из-за придирок
Ставрополец убил свою жену, приревновав ее к таксисту
Пьяный ставрополец покатался на чужой иномарке
Летевший в Минводы рейс срочно вернулся в Норильск
Губернатор уволил замминистра ЖКХ Сергея Бычкова
Стала известна главная ставропольская площадка для крещенских купаний
В Пятигорске таксист сбил школьницу и скрылся
Елена Исинбаева откроет в Ставрополе спортивный праздник для детей-сирот
В Ессентуках полицейские ищут исчезнувшего пенсионера
Чеченка извинилась за попытку помочь сыну, который живет во Франции
Социальное жилье в Ессентуках получило высокую оценку выездной комиссии
Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты
Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре
В Ессентуках строится новый ясли-сад
В «Гармонии» построили новый детсад
В ставропольский музей привезли настоящий танк