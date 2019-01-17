На Ставрополье умер ребенок из-за халатности матери

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-17T11:49:22+03:00

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В ночь на 17 января в Кировском районе Ставрополья загорелся частный дом. Как выяснилось позже, взрослые топили печь на отработанном масле, и оно, капнув на огонь, усилило его пламя.

Мужчина вывел жену с тремя детьми, старшей было только девять лет, младшей - меньше года. Он вернулся в дом, чтобы потушить огонь, и вылил воду. Однако пламя еще больше разбушевалось.

Мать с грудничком ушла к соседям, чтобы ребенок не замерз, но оставила двух других девочек на улице. Те, не зная, что происходит, вернулись в свою комнату.

Когда пожар охватил весь дом, мужчина спохватился и начал искать дочерей. Замкнутых пламенем в своей комнате, их нашли и стали выбивать стену топором. В итоге удалось спасти только четырехлетнюю Вику, ее старшая сестра Катя умерла от угарного газа.

- По факту гибли несовершеннолетней в пожаре начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - говорят в пресс-службе краевого управления СК России.