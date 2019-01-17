В Дагестане нетрезвый водитель насмерть сбил женщину
Пострадавшая умерла по пути в больницу
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В Кизилюртовском районе Дагестана 35-летний автомобилист наехал на женщину, которая стояла на безопасном расстоянии от дороги. Пострадавшую пытались спасти, но она скончалась в машине скорой.
После проверки выяснилось, что виновник ДТП был пьян. В отношении его завели уголовное дело по 264 статье УК России (“нарушение правил дорожного движения”). Максимальное наказание за такое преступление - семь лет тюрьмы.
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