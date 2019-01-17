Ессентукские танцоры стали призерами московского хореографического конкурса

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-17T13:41:17+03:00

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Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Московское время» собрал в столице молодые таланты не только из России, но и Европы и стран СНГ.

Ессентукские танцоры народного хореографического коллектива «Престиж» показали свои лучшие номера, а также абсолютно новые постановки, которые скоро увидят и ессентукские зрители. Благодаря творческому подходу хореографа Александра Боровикова ребята приехали домой с весомым багажом наград.

Члены жюри признали талант наших участников и в торжественной обстановке вручили коллективу диплом Лауреата 1-й степени в номинации «Танцевальное предложение 13 - 16 лет» и «Эстрадный танец 10 - 12 лет», Лауреата 2-й степени в номинации «Народный танец стилизация 13 - 16 лет» и Лауреата 3-й степени в номинации «Танцевальное предложение 10 - 12 лет».

Целями конкурса, по признанию организаторов, стало не только выявление одаренных исполнителей для дальнейшего развития, поддержки их таланта и исполнительского мастерства, но и приобщение участников к программам международного сотрудничества, установление творческих контактов.

В программе конкурса-фестиваля также были проведены семинары, «круглый стол» и мастер-классы для повышения профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов.