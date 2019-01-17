2019-01-17T14:47:42+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии судят парня за интимную связь с девочкой

Разница между ними шесть лет
Антон Шаповалов
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Сотрудники следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии на днях завершили расследование уголовного дела.

Уроженец города Баксана, по подозрению следствия, переступил закон по 134 статье УК (“половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”)

Как уверяет следствие, двадцатилетний парень осознавал, что девочке не было 16 лет. В свою очередь она не сопротивлялась ласкам парня. Входить в половую связь они начали с июня 2018 года. Парню грозит до четырех лет тюрьмы.

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