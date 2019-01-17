В Кабардино-Балкарии судят парня за интимную связь с девочкой
Разница между ними шесть лет
Изменить размер текста:
Сотрудники следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии на днях завершили расследование уголовного дела.
Уроженец города Баксана, по подозрению следствия, переступил закон по 134 статье УК (“половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”)
Как уверяет следствие, двадцатилетний парень осознавал, что девочке не было 16 лет. В свою очередь она не сопротивлялась ласкам парня. Входить в половую связь они начали с июня 2018 года. Парню грозит до четырех лет тюрьмы.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Кабардино-Балкария»