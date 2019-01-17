СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-17T15:50:40+03:00

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Радио «Комсомольская правда» приглашает на работу ведущего новостей и тематических программ. Полная занятость, оформление по Трудовому кодексу РФ, полный соцпакет, своевременная выплата достойной зарплаты.

Требования к соискателю:

- высшее образование;

- опыт работы не менее 2 лет;

- опыт ведения новостных и тематических программ в эфире радио или ТВ;

- грамотная речь и умение работать в команде.

Обязанности:

- сбор информации, написание выпусков новостей, создание и вёрстка тематических радиопрограмм;

- озвучивание в прямом эфире и в записи рекламных объявлений;

- ведение прямых эфиров с гостями радиостанции.

Ждём вас по адресу: город Ставрополь, улица Доваторцев, 30б, 3-ий этаж.

Запись на собеседование по телефону: (8652) 95-11-95.

Резюме отправляйте на e-mail: manager.stv@phkp.ru