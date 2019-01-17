Радио «Комсомольская правда» приглашает на работу ведущего новостей
Радио «Комсомольская правда» приглашает на работу ведущего новостей и тематических программ. Полная занятость, оформление по Трудовому кодексу РФ, полный соцпакет, своевременная выплата достойной зарплаты.
Требования к соискателю:
- высшее образование;
- опыт работы не менее 2 лет;
- опыт ведения новостных и тематических программ в эфире радио или ТВ;
- грамотная речь и умение работать в команде.
Обязанности:
- сбор информации, написание выпусков новостей, создание и вёрстка тематических радиопрограмм;
- озвучивание в прямом эфире и в записи рекламных объявлений;
- ведение прямых эфиров с гостями радиостанции.
Ждём вас по адресу: город Ставрополь, улица Доваторцев, 30б, 3-ий этаж.
Запись на собеседование по телефону: (8652) 95-11-95.
Резюме отправляйте на e-mail: manager.stv@phkp.ru
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