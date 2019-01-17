2019-01-17T17:27:29+03:00
Общество

За должность мэра Махачкалы борются три женщины

Всего же на пост претендует сорок человек
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сформировалось окончательное число кандидатов на пост мэра мэра республики. Возраст участников варьируется от 25 до 65 лет. Из сорока кандидатов три женщины.

Многие из претендентов не приставлены ни к одной партии: десять человек из “Единой России”, трое - из “Справедливой России”, двое - из КПРФ. Пятеро конкурсантов живут за пределами Дагестана. Восемь кандидатов трудятся на госслужбе, пятеро - в сфере ЖКХ и образования, четверо - в сфере права.

Список участников еще не опубликовали: это связано с тем, что некоторые конкурсанты захотели пока что остаться анонимами.

Напомним, конкурс за кресло мэра Махачкалы проходит в два этапа. Первый начался сегодня, комиссия из шести человек проверяла документы. Второй стартует 22 января, участников испытают собеседованием. Комиссия выберет, как минимум, двух достойных граждан и представят их городскому собранию. Те выступят со своими программами развития города. После этого собрание изберет мэра Махачкалы.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи начали проверку по факту неоказания медпомощи сбитой машине девочке из Дербента
Школам Ставрополья подарили автобусы
Радио «Комсомольская правда» приглашает на работу ведущего новостей
В Кабардино-Балкарии судят парня за интимную связь с девочкой
В Пятигорске сразу шесть человек отравились угарным газом
Ессентукские танцоры стали призерами московского хореографического конкурса
В Дагестане нетрезвый водитель насмерть сбил женщину
На Ставрополье умер ребенок из-за халатности матери
Ставропольский слесарь застрелил начальника из-за придирок
Ставрополец убил свою жену, приревновав ее к таксисту
Пьяный ставрополец покатался на чужой иномарке
Летевший в Минводы рейс срочно вернулся в Норильск
Губернатор уволил замминистра ЖКХ Сергея Бычкова
Стала известна главная ставропольская площадка для крещенских купаний
В Пятигорске таксист сбил школьницу и скрылся
Елена Исинбаева откроет в Ставрополе спортивный праздник для детей-сирот
В Ессентуках полицейские ищут исчезнувшего пенсионера
Чеченка извинилась за попытку помочь сыну, который живет во Франции
Социальное жилье в Ессентуках получило высокую оценку выездной комиссии
Дагестанские энергетики вернули свет во все населенные пункты
Ставропольские следователи проверяют смерть 9-летней девочки, погибшей на пожаре
В Ессентуках строится новый ясли-сад
В «Гармонии» построили новый детсад
В ставропольский музей привезли настоящий танк