За должность мэра Махачкалы борются три женщины
Сформировалось окончательное число кандидатов на пост мэра мэра республики. Возраст участников варьируется от 25 до 65 лет. Из сорока кандидатов три женщины.
Многие из претендентов не приставлены ни к одной партии: десять человек из “Единой России”, трое - из “Справедливой России”, двое - из КПРФ. Пятеро конкурсантов живут за пределами Дагестана. Восемь кандидатов трудятся на госслужбе, пятеро - в сфере ЖКХ и образования, четверо - в сфере права.
Список участников еще не опубликовали: это связано с тем, что некоторые конкурсанты захотели пока что остаться анонимами.
Напомним, конкурс за кресло мэра Махачкалы проходит в два этапа. Первый начался сегодня, комиссия из шести человек проверяла документы. Второй стартует 22 января, участников испытают собеседованием. Комиссия выберет, как минимум, двух достойных граждан и представят их городскому собранию. Те выступят со своими программами развития города. После этого собрание изберет мэра Махачкалы.
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