За должность мэра Махачкалы борются три женщины

СЕГОДНЯ 17:27 2019-01-17T17:27:29+03:00

Всего же на пост претендует сорок человек

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Сформировалось окончательное число кандидатов на пост мэра мэра республики. Возраст участников варьируется от 25 до 65 лет. Из сорока кандидатов три женщины.

Многие из претендентов не приставлены ни к одной партии: десять человек из “Единой России”, трое - из “Справедливой России”, двое - из КПРФ. Пятеро конкурсантов живут за пределами Дагестана. Восемь кандидатов трудятся на госслужбе, пятеро - в сфере ЖКХ и образования, четверо - в сфере права.

Список участников еще не опубликовали: это связано с тем, что некоторые конкурсанты захотели пока что остаться анонимами.

Напомним, конкурс за кресло мэра Махачкалы проходит в два этапа. Первый начался сегодня, комиссия из шести человек проверяла документы. Второй стартует 22 января, участников испытают собеседованием. Комиссия выберет, как минимум, двух достойных граждан и представят их городскому собранию. Те выступят со своими программами развития города. После этого собрание изберет мэра Махачкалы.