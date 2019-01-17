2019-01-17T18:04:51+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по факту неоказания медпомощи сбитой машине девочке из Дербента

Михаил ЮЖНЫЙ
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Следственные органы в Дагестане по информации СМИ начали проверку по факту неоказания медицинской помощи 16-летней девочке в Центральной городской больнице в Дербенте.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

Согласно сообщениям прессы, Центральная городская больница Дербента не приняла пострадавшую в ДТП 16-летнюю девочку. Водитель, сбивший на своем автомобиле девочку, самолично доставил ее в больницу.

- Но там отказались принять пациента без объяснения причин, направив куда-то в частную клинику. При этом родители не были оповещены, - сообщили в пресс-службе.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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