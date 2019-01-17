Ставропольчанка задолжала своей дочери-сироте 300 тысяч

СЕГОДНЯ 20:18 2019-01-17T20:18:42+03:00

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В Левокумском районе у одной матери отобрали детей за неподобающий образ жизни. После этого женщина сбежала от приставов в другой регион, где на год её посадили в тюрьму за ложный донос.

По приезде в родные места горе-мать не стала узнавать, какова судьба ее детей. Тем временем младшую дочку забрали в другую семью, а старшая так и жила в детдоме. К этому времени мать задолжала ребенку 275 тысяч рублей.

Сначала женщине назначили 60 часов обязательных работ. Поскольку это не дало никаких результатов, ей продлили срок труда. Сейчас следствие проводит проверку. Уже сейчас сотрудники СК осмотрели сгоревший дом и назначили несколько экспертиз. Решение суда будет принято позже.