2019-01-17T20:20:25+03:00
Происшествия

Житель Пятигорска раскрыл преступление и помог полиции

Горожанин предоставил кадры наружного наблюдения следствию
Антон Шаповалов
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Ко дню образования Следственного комитета России в Пятигорске наградили Антона Плотникова благодарственной грамотой.

Напомним, 30 сентября в одной из квартир города полиция нашла тело мужчины с ножевыми ранениями. Чтобы облегчить расследование, сотрудники обошли весь дом. Антон Плотников, живущ

ий на первом этаже, инициативно сообщил, что у него есть записи с камеры наблюдения. Он передал видео следователям. В итоге преступницу нашли, ей оказалась знакомая погибшего. Плотникова наградили и назвали примером добросовестного гражданина.

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