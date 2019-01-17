Житель Пятигорска раскрыл преступление и помог полиции
Горожанин предоставил кадры наружного наблюдения следствию
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Ко дню образования Следственного комитета России в Пятигорске наградили Антона Плотникова благодарственной грамотой.
Напомним, 30 сентября в одной из квартир города полиция нашла тело мужчины с ножевыми ранениями. Чтобы облегчить расследование, сотрудники обошли весь дом. Антон Плотников, живущ
ий на первом этаже, инициативно сообщил, что у него есть записи с камеры наблюдения. Он передал видео следователям. В итоге преступницу нашли, ей оказалась знакомая погибшего. Плотникова наградили и назвали примером добросовестного гражданина.
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