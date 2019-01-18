2019-01-18T08:36:48+03:00
Происшествия

В дагестанском детсаду девять детей заболели корью

Михаил ЮЖНЫЙ
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Девять воспитанников детского сада в Махачкале госпитализированы с диагнозом "корь. Об этом сообщила представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

- В детском садике "Маидат" в городе Махачкале зарегистрировано вспышка кори. Девять детей заболели. Всех поместили в больницу", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, с начала года в республике зарегистрировано 20 случаев заболевания корью, 17 их них - в городе Махачкале.

- Причина заболевания корью - отказ родителей своевременно вакцинировать детей, - уточнили в Минздраве. - Та же причина в заболевании корью взрослых.

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