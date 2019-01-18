Сотрудники ГИБДД Ставрополья спасли замерзавшего на трассе водителя

СЕГОДНЯ 09:13 2019-01-18T09:13:02+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции оказали на дороге помощь жителю Ставрополя.

- На выезде из села Кугульта на автодороге заметили стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ». Остановившись полицейские выяснили, что у водителя закончился бензин, а до ближайшей заправки оставалась еще около двадцати километров, - сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что возвращался домой в Ставрополь, но бензина не хватило, а найти по дороге заправку он не смог. В быстро остывающем автомобиле мужчина провел порядка часа и успел изрядно замерзнуть.

Зацепив тросом автомобиль, автоинспекторы отбуксировали его к ближайшему месту заправки, после чего водитель, наполнив бак бензином, смог уехать к себе домой.