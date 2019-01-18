2019-01-18T09:51:20+03:00
Происшествия

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Ограничение ввели из-за плохой погоды в Грузии
Евгения СОКОРЕВА
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По сообщению ГУ МЧС Северной Осетии, из-за ухудшения погоды на территории Грузии пришлось закрыть Военно-Грузинскую дорогу не только для фур, но и для легкового транспорта.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, перекрытие провели в соответствии с рекомендацией пограничной полиции.

- Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 23 часов 00 минут 15 января 2019 года до особого распоряжения, - сказали спасатели. - Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

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