Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-18T09:51:20+03:00

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По сообщению ГУ МЧС Северной Осетии, из-за ухудшения погоды на территории Грузии пришлось закрыть Военно-Грузинскую дорогу не только для фур, но и для легкового транспорта.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, перекрытие провели в соответствии с рекомендацией пограничной полиции.

- Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 23 часов 00 минут 15 января 2019 года до особого распоряжения, - сказали спасатели. - Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.