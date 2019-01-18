В Дербенте разыскивают грабителя, напавшего с ножом на офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-18T10:41:07+03:00

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Вчера, 17 января, в пять часов вечера в офис Дербента по выдаче микрозаймов на улице Гагарина ворвался вооруженный ножом парень. Угрожая расправой, он получил от девушки-оператора 56 тысяч рублей и сбежал.

Полицейские получили запись с камеры наблюдения организации и по ней теперь разыскивают грабителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/686952" frameborder="0"></iframe> Вооруженный разбой офиса микрозаймов в Дагестане попал на видео.

- Преступник ростом около 170 см, ему 20 - 30 лет. Глаза зелёного цвета. В момент ограбления он был одет в красную куртку с надписью "Россия" и спортивные брюки серого цвета, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, просят позвонить по телефонам:

994-500 Дежурная часть МВД по РД

994-269 УУР МВД по РД

8 999 419 3606 дежурный УУР МВД по РД