В Дербенте разыскивают грабителя, напавшего с ножом на офис микрозаймов
Вчера, 17 января, в пять часов вечера в офис Дербента по выдаче микрозаймов на улице Гагарина ворвался вооруженный ножом парень. Угрожая расправой, он получил от девушки-оператора 56 тысяч рублей и сбежал.
Полицейские получили запись с камеры наблюдения организации и по ней теперь разыскивают грабителя.
Вооруженный разбой офиса микрозаймов в Дагестане попал на видео.
- Преступник ростом около 170 см, ему 20 - 30 лет. Глаза зелёного цвета. В момент ограбления он был одет в красную куртку с надписью "Россия" и спортивные брюки серого цвета, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, просят позвонить по телефонам:
994-500 Дежурная часть МВД по РД
994-269 УУР МВД по РД
8 999 419 3606 дежурный УУР МВД по РД