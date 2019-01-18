2019-01-18T12:08:38+03:00
Происшествия

В Минеральных Водах рабочий погиб при падении с высоты

Идет проверка обстоятельств трагедии
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минеральных водах проводится проверка по факту гибели 40-летнего рабочего на территории завода «Ракадовская».

- Установлено, что днем 16 января рабочий при подготовке к малярным работам оступился и сорвался с неогороженного лестничного пролета, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Мужчина упал с высоты 12 метров, в результате чего погиб на месте.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам всех необходимых проверочных действий.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24