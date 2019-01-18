В Минеральных Водах рабочий погиб при падении с высоты

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-18T12:08:38+03:00

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В Минеральных водах проводится проверка по факту гибели 40-летнего рабочего на территории завода «Ракадовская».

- Установлено, что днем 16 января рабочий при подготовке к малярным работам оступился и сорвался с неогороженного лестничного пролета, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - Мужчина упал с высоты 12 метров, в результате чего погиб на месте.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам всех необходимых проверочных действий.