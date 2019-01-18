Юного ставропольца будут судить за 15 краж и грабеж

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-18T12:48:44+03:00

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В Георгиевске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Железноводска, обвиняемого в кражах и грабежах.

С ноября 2017 года по март 2018 года подросток совершил 15 краж из магазинов, кафе, жилого помещения, торговых павильонов, офисов вГеоргиевске, Железноводске, Пятигорске, Невинномысске, Минеральных Водах.

Также подросток ограбил жителей города Георгиевск, похитив деньги и имущество на общую сумму более 150 тысяч рублей. Юный преступник был задержан.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по городу Георгиевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Железноводска, обвиняемого в совершении 15 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) и ч. 1

ст. 161 УК РФ (грабеж).

По данным следствия, с ноября 2017 года по март 2018 года обвиняемый совершил 15 краж из магазинов, кафе, жилого помещения, торговых павильонов, офисных помещений, расположенных на территории Ставропольского края, в том числе в городах Георгиевске, Железноводске, Пятигорске, Невинномысске, Минеральных Водах, а также покушение на грабеж и грабеж в отношении жителей города Георгиевск, похитив деньги и имущество на общую сумму более 150 тысяч рублей. Однако преступная деятельность несовершеннолетнего была пресечена сотрудниками правоохранительных органов и по ходатайству следователя несовершеннолетний обвиняемый был заключен под стражу.

Стоить отметить, что в ходе расследования уголовного дела следователями была проделана значительная работа по сбору доказательств совершенного преступления. Следствием проведены судебные экспертизы, допрошены многочисленные свидетели.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.