В Железноводске за 90 млн рублей создадут "Комсомольскую поляну"

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-18T13:39:32+03:00

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В городе-курорте Ставрополья на месте пустыря появится "Комсомольская поляна". В Железноводске планируется создать парковую зону с освещением, лавочками и декоративными деревьями, зонами отдыха, площадкой и прочим. Проект обойдется в 90 млн рублей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, его реализуют по госпрограмме "Формирование комфортной городской среды".

- Будут установлены более 60 стилизованных фонарей, 28 парковых скамеек, высадят более 100 молодых декоративных деревьев, - сказал глава Железноводска Евгений Моисеев. - Будут благоустроены зоны отдыха и пешеходные тропы. Для детей в возрасте от 3 до 9 лет будет установлен современный игровой городок, а для молодёжи построен памп-трек и веревочный парк.