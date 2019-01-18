2019-01-18T14:16:03+03:00
Происшествия

В Северной Осетии сотни фур и легковушек застряли на границе с Грузией

Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за плохой погоды
Евгения СОКОРЕВА
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Развернуты пункты обогреваРазвернуты пункты обогреваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Порядка 250 автомобилей скопилось в КПП "Верхний Ларс" в ожидании снятия ограничений. Утром МЧС Северной Осетии проинформировало, что Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли из-за плохой погоды в Грузии. Но не все водители получили информацию и теперь больше ста большегрузов и сотня легковушек застряли на границе.

- Внимание!!! Транскавказская автомагистраль закрыта, - дублируют спасатели утреннее сообщение. - В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы СОВЧ СКВС, запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20 часов 30 минут 15 января 2019 года до особого распоряжения.

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