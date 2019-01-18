Ставропольца арестовали за смертельное ДТП в Дагестане

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-18T14:44:07+03:00

За рулем микроавтобуса он спровоцировал аварию с "Приорой" и "КАМАЗом"

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В Хасавюртовском районе Дагестана заключили под стражу жителя Ставрополья.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры республики, его подозревают в нарушении правил дорожного движения, из-за чего в аварии погибли 4 человека.

- По версии следствия, в январе 2019 года, на 742 км трассы ФАД "Кавказ" он, управляя микроавтобусом "ФИАТ ДУКАТО", уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение микроавтобуса с автомобилем ВАЗ 217030 с 5 пассажирами и грузовиком "КАМАЗ", - рассказали в ведомстве.

В аварии погибли на месте трое пассажиров"Приоры". Еще один пассажир умер в больнице.