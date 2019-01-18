Авария с двумя погибшими в КБР: "Приора" сбила лошадь и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-18T15:09:00+03:00

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В Кабардино-Балкарии полицейские уточняют причины смертельного ДТП.

Сегодня, 18 января, в час ночь "Приора" под управлением 27-летнего жителя Нальчика сбила лошадь с жеребенком, направляясь из Пятигорска домой. От удара авто выбросило в кювет со столкновением в дерево.

По "встречке" в этот момент ехал "ВАЗ", водитель которого тоже срулил в дерево, чтобы избежать удара со сбитым животным.

- В результате ДТП водитель автомашины "Лада Приора" и его пассажир, 25-летний житель Баксанского района, получили травмы, несовместимые с жизнью. Второй пассажир автомашины "Лада Приора", 25-летний нальчанин, а также водитель автомашины "ВАЗ- 211440" и его 22-летний пассажир с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД КБР.