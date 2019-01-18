2019-01-18T16:35:34+03:00
Происшествия

Ставропольского адвоката посадили за попытку похитить 2 млн рублей у обвиняемого

Марину Анисимову поймали с поличным сотрудники ФСБ
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе вынесли приговор адвокату Ставропольской краевой коллегии адвокатов Марине Анисимовой за мошенничество в особо крупном размере. Своему клиенту, на которого завели дело, она предложила заплатить 2 млн рублей в счет подкупа судей и еще 250 тысяч как оплату за адвокатские услуги. При этом никого подкупать, по данным следователей, Анисимова не собиралась, а деньги хотела забрать себе.

Но как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю, мошенницу поймали с поличным.

- При получении денег от мужчины она была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Ставропольскому краю. Приговором суда Марине Анисимовой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а также с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года, - добавили в ведомстве.

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