Испанский театр фламенко привезет в Ессентуки новую постановку «Ромео и Джульетта»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-18T16:35:08+03:00

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С гастролями в Ессентуках побывает самый жаркий зарубежный театр «Flamenco Live». Его артисты перенесут зрителей на побережье знойной Андалусии.

«Flamenco Live» - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется «puro flamenco» - чистое подлинное фламенко во всем его многообразии.

Все участники коллектива - многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие, как «Viva España», «Золотой дуэт» и др. Ведущий танцор коллектива - El Tebi, участник проекта «Минута славы» на Первом канале, единственный танцор, выступавший на сценах испанских театров и «таблао», в числе которых, знаменитое «Casa Patas» в Мадриде. Музыка каблуков и кастаньет, чарующие движения рук и взмахи веера...

В этот раз Театр национального танца Испании «Flamenco Live» представит на суд зрителей новую уникальную программу «Ромео и Джульетта» в стиле фламенко. Это абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви рассказана на языке страстного испанского танца.