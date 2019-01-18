2019-01-18T16:48:40+03:00
Происшествия

В Ставрополе осудили парня, порезавшего школьницу в парке

Молодой человек обиделся на отказ познакомиться
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставрополе осудили парня, который ударил ножом школьницу в парке "Победы". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, Тумгоева признали виновным в хулиганстве, нанесении побоев и умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима.

Суд установил, что в марте прошлого года Тумгоев с двумя друзьями гуляли в ставропольском парке и попытались познакомиться с девушками. Те парням отказали, что привело к конфликту, который быстро перерос в избиение.

Молодые люди били девушек по лицам, а Тумгоев и вовсе воткнул одной из них нож в живот. За свой посткпок ему придется отбывать срок в колонии.

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