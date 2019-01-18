ЕСПЧ рассмотрит жалобу бывшего вице-премьера Дагестана, подозреваемого в хищениях

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-18T17:30:28+03:00

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Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Экс-министр уверяет, что его задержание проводилось с нарушением процессуальных норм.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Юсуфова задержали по делу о хищениях средств, которые были выделены на ремонт и строительство нескольких социальных объектов. Следователи считают, что вместе с бывшими председателем правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым, врио вице-премьера Шамилем Исаевым и министром образования Шахабасом Шаховым он нанес ущерб бюджету на общую сумму свыше 100 млн рублей.

На счеты и имущество бывших чиновников наложены аресты, а сами они ждут суда в СИЗО.