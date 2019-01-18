Покупателей жилья в «Гармонии» ждут пораньше

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-18T17:50:24+03:00

Жилой район «Гармония» вызывает все больше интереса не только у жителей Ставропольского края, но и других регионов России.

Строительная группа «Третий Рим» заявила об увеличении спроса на квартиры и дома в жилом районе в предместьях Ставрополя

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В связи с этим принято изменить график работы отдела продаж компании, который расположен на территории жилого района «Гармония».

С 21 января офис компании будет открываться на час раньше, и теперь клиентов «Третьего Рима» здесь ждут с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных. Раннее открытие офиса удобно, прежде всего, для тех покупателей, которые особенно дорожат своим временем и стремятся за день сделать максимум. Жилой район «Гармония» вызывает все больше интереса не только у жителей Ставропольского края, но и других регионов России.

Тем, кто планирует ознакомиться с объектами недвижимости в «Гармонии», рекомендуется заблаговременно позвонить в отдел продаж застройщика. Персональный менеджер в удобное для клиента время проведет экскурсию по району, познакомит с различными вариантами жилья и текущими акциями.

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