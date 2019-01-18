2019-01-18T18:45:19+03:00
Происшествия

Дагестанка попала под суд за финансирование боевиков в Сирии

Родственники и знакомые террористов пересылали им деньги на её банковскую карту
Андрей ЗОБОВ
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Жительницу Дагестана обвинили в финансировании сирийских боевиков. С её помощью родственники уехавших на войну террористов передавали им деньги.

В пресс-службе следственного управления СКР по Дагестану корреспонденту «КП - Северный Кавказ» сообщили, что подозреваемая уехала в Сирию в 2014 году. Всем интересующимся она оставила номер своей карты. Приходившие на неё деньги она передавала боевикам запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ.

Преступление женщины раскрыли специалисты регионального центра по противодействию экстремизму. Пока следователи собирают доказательства перед полицей встала непростая задача найти подозреваемую, ведь ничего о её возвращении в Россию не сообщается.

Расследование продолжается.

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