Ставропольцев ждут теплые выходные
Теплая, но облачная погода установится в выходные в Ставрополе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом Гидрометцентре, 19 января в дневное время столбики термометра поднимутся до отметки в пять градусов выше ноля. Ночью похолодает до минус шести градусов. Осадков в эти сутки не ожидается.
В воскресенье погода существенно поменяется. Днем 20 января в городе пойдет мокрый снег. Из-за осадком температура воздуха прогреется всего до двух градусов тепла. Зато и ночью не будет сильных заморозков - похолодает до минус двух градусов.
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